L'enceinte connectée trouve facilement sa place sur une étagère ou un bureau. Elle diffuse un son riche pour écouter de la musique ou suivre les actualités sans manipuler son téléphone. Son fonctionnement repose sur une connexion Wi-Fi stable, ce qui simplifie vraiment l'accès aux services vocaux. Les boutons de volume restent faciles à utiliser, même dans la pénombre. Certains diront que le design rond attire l'œil, mais il sait rester discret. On peut trouver que ce type d'appareil permet d'automatiser quelques routines du matin sans y penser.

La compatibilité avec Deezer et Spotify élargit le choix de contenus audio. Le haut-parleur de 4,95 cm assure une restitution sonore correcte pour un modèle de cette taille. Grâce à la double bande Wi-Fi, la connexion reste fiable, même si plusieurs appareils partagent le réseau. Le format léger se transporte facilement d'une pièce à l'autre, selon l'usage ou l'envie du moment.