La recharge sans fil devient plus pratique avec cette batterie compacte compatible MagSafe, désormais proposée à un tarif rarement observé. Ce format discret accompagne facilement toutes vos journées, en déplacement ou au bureau.
La batterie Ugreen Nexode tombe à 26,78 € au lieu de 39,99 €, soit une baisse de 33 % et le prix le plus bas jamais vu sur Amazon. Ce chargeur compact offre une recharge sans fil MagSafe pour iPhone (et également les derniers Google Pixel 10), sans câble et sans contrainte, mais il intègre aussi un port USB-C pour la charge rapide filaire.
Il s'adresse à celles et ceux qui veulent rester mobiles, en profitant d'une autonomie supplémentaire sans alourdir leurs poches. On peut trouver que le format discret rend la recharge d'appoint bien plus simple au quotidien, surtout quand le téléphone menace de s'éteindre au mauvais moment.
La batterie externe assure la recharge d'un iPhone compatible sans fil, même avec une coque MagSafe. Le port USB-C permet aussi d'alimenter rapidement d'autres appareils, comme une tablette ou un casque audio, lors d'une journée chargée.
- Recharge sans fil Qi jusqu'à 7,5 W pour iPhone compatibles
- Port USB-C avec charge rapide 20 W (Power Delivery) pour appareils variés
- Capacité de 10 000 mAh permettant de recharger un iPhone 17 Pro environ 1,7 fois
- Format compact : 10,5 x 6,8 x 1,9 cm, poids de 220 g adapté au transport aérien
- Système de protections multiples contre surtension, surchauffe et court-circuit
- Charge sans fil limitée à 7,5 W, moins rapide que certains chargeurs filaires
- Incompatible avec iPhone 16e sans coque MagSafe
- Ne convient pas à la recharge d'ordinateurs portables
Une autonomie mobile pensée pour le quotidien
La batterie externe Ugreen accompagne facilement les trajets quotidiens grâce à son format compact. Son système aimanté MagSafe permet de recharger un smartphone compatible d'une simple pression, sans chercher de câble ni occuper une prise secteur. Ce format discret reste pratique pour ceux qui jonglent entre réunions, déplacements et appels vidéo, car la batterie tient dans un sac ou une poche sans gêner. La capacité de 10000mAh prolonge l'autonomie d'un smartphone ou d'un autre appareil compatible tout au long de la journée, même lors d'un déplacement imprévu.
La présence d'une charge rapide en filaire via USB-C ajoute une solution fiable pour recharger aussi une tablette ou des écouteurs, sans attente inutile. Le système de protection intégré évite les surchauffes ou les courts-circuits, et rassure lors d'une utilisation en mobilité, même si l'on branche plusieurs appareils différents dans la même journée.
Un format pratique à ce prix sur Amazon
Amazon affiche cette batterie Ugreen Nexode à seulement 26,78 €, un positionnement intéressant pour ce type d'accessoire. Le format reste adapté à un usage quotidien pour qui souhaite une recharge sans fil fiable, sans ajouter de poids inutile dans son sac ou sa poche. La capacité permet de tenir plus longtemps loin d'une prise, ce qui simplifie la gestion de la batterie au fil de la journée.
