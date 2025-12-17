La batterie Ugreen Nexode tombe à 26,78 € au lieu de 39,99 €, soit une baisse de 33 % et le prix le plus bas jamais vu sur Amazon. Ce chargeur compact offre une recharge sans fil MagSafe pour iPhone (et également les derniers Google Pixel 10), sans câble et sans contrainte, mais il intègre aussi un port USB-C pour la charge rapide filaire.

Il s'adresse à celles et ceux qui veulent rester mobiles, en profitant d'une autonomie supplémentaire sans alourdir leurs poches. On peut trouver que le format discret rend la recharge d'appoint bien plus simple au quotidien, surtout quand le téléphone menace de s'éteindre au mauvais moment.