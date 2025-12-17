Depuis plusieurs mois, le marché des composants subit un phénomène bien connu. L’explosion des usages liés à l’intelligence artificielle mobilise une part croissante des capacités de production de mémoire, notamment sur les segments les plus performants.

Résultat, la RAM redevient un composant stratégique, aussi bien pour les data centers que pour les machines grand public. Cette pression sur la demande se traduit par une hausse progressive mais constante des prix, en particulier sur la DDR5, désormais incontournable sur les plateformes récentes.

Pour les particuliers qui souhaitent monter ou mettre à jour un PC, la situation commence à se faire sentir.