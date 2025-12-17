La mémoire vive est redevenue un composant sous tension. Entre la demande massive liée à l’intelligence artificielle et la montée en gamme des configurations PC, les prix repartent à la hausse. Pourtant, Amazon affiche encore le kit Lexar ARES Gen2 RGB DDR5 32 Go à 193,96 €, un tarif qui tranche avec la tendance actuelle du marché.
La mémoire vive, nouvelle victime collatérale de l’essor de l’intelligence artificielle
Depuis plusieurs mois, le marché des composants subit un phénomène bien connu. L’explosion des usages liés à l’intelligence artificielle mobilise une part croissante des capacités de production de mémoire, notamment sur les segments les plus performants.
Résultat, la RAM redevient un composant stratégique, aussi bien pour les data centers que pour les machines grand public. Cette pression sur la demande se traduit par une hausse progressive mais constante des prix, en particulier sur la DDR5, désormais incontournable sur les plateformes récentes.
Pour les particuliers qui souhaitent monter ou mettre à jour un PC, la situation commence à se faire sentir.
Un kit DDR5 clairement positionné pour les configurations modernes
Le Lexar ARES Gen2 RGB DDR5 ne joue pas la carte du compromis minimal. Avec 32 Go répartis en deux barrettes de 16 Go, une fréquence de 6400 MHz et une latence CL32, ce kit vise clairement les configurations gaming et créatives actuelles.
Ces caractéristiques correspondent parfaitement aux attentes des plateformes modernes, aussi bien côté processeurs Intel que AMD. Elles permettent de tirer parti des architectures récentes, d’améliorer la fluidité dans les jeux exigeants et de soutenir des charges de travail lourdes comme le montage vidéo ou le multitâche intensif.
193,96 €, un prix presque à contre-courant du marché actuel
Dans un contexte où la demande liée à l’IA tire les prix vers le haut, 193,96 € pour un kit DDR5 32 Go aussi bien positionné reste surprenant. De nombreux modèles équivalents, avec des fréquences et des timings comparables, franchissent désormais la barre des 220 ou 250 euros.
Ce tarif rend le kit Lexar ARES particulièrement intéressant pour ceux qui veulent anticiper la hausse, ou simplement éviter de payer plus cher dans quelques mois pour des performances similaires.
Anticiper aujourd’hui pour éviter de subir demain
La tendance actuelle du marché laisse peu de place à un retour rapide des prix bas. La demande liée à l’intelligence artificielle, combinée à la généralisation de la DDR5, crée un environnement où les composants performants risquent de rester chers durablement.
Trouver un kit bien équilibré à un prix encore maîtrisé devient donc une opportunité à considérer, surtout pour ceux qui savent qu’une mise à niveau est inévitable à moyen terme.
Dans un contexte d’inflation des prix de la RAM alimentée par la demande massive de composants pour l’intelligence artificielle, le Lexar ARES Gen2 RGB DDR5 32 Go 6400 MHz CL32 à 193,96 € fait figure d’exception.
Les performances sont au rendez-vous, la capacité assure une vraie pérennité, et le tarif reste cohérent face au marché actuel. Un bon plan pertinent pour ceux qui veulent sécuriser une configuration moderne sans subir pleinement la hausse des prix.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €