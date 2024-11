Sans qu'il soit question de barrettes « premier prix », Lexar a clairement fait un effort conséquent pour que l'ARES se négocie à des tarifs intéressants. Pensez que pour moins de 130 euros, il est aujourd'hui possible de s'offrir 32 Go (2 x 16 Go) de DDR5-6400 avec des timings plus que corrects en CL32. Ce n'est plus du tout la même chose qu'il y a un an.

Tout en rendant sa DDR5 plus accessible, Lexar n'avait pas dans l'idée de sacrifier quoi que ce soit sur l'autel du prix, et l'ARES est une mémoire qui porte très haut les couleurs du RVB. Les deux imposants radiateurs arborent une large bande LED sur le dessus, et parce qu'il n'est pas question de faire moins bien que la concurrence, l'ARES est bien sûr garantie à vie.