La question de la capacité mémoire à mettre en place sur une nouvelle machine est difficile à trancher. Officiellement un Windows 10 en version 32-bit a besoin d’un minimum de 1 Go quand la version 64-bit en demande 2 Go. Dans un cas comme dans l’autre, c’est toutefois très nettement insuffisant.

En revanche, à partir de 4 Go, on peut commencer à discuter. Pour un usage minimaliste, ces 4 Go peuvent être suffisant, mais il nous semble très risqué de partir là-dessus et on peut même dire qu'il s'agit aujourd’hui du « minimum vital ». Nous vous suggérons donc d’opter plutôt pour 8 Go et, si votre budget vous le permet, de viser les 16 Go afin d'être tranquille, dans la majorité des situations.

Le monde du jeu vidéo commence toutefois à évoquer la question des 32 Go et certains usages professionnels (création graphique ou vidéo) ont franchi le pas depuis déjà un petit moment. Comme toujours de toute façon, c’est aussi et surtout une question de budget !