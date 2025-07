Pourquoi choisir ce SSD externe ?

Le Crucial X10 Pro combine d’excellents débits, une conception robuste et un design ultraportable. Il s’impose comme l’un des SSD externes les plus rapides et les plus complets du moment, sans exploser les tarifs.

Notre avis

Le Crucial X10 Pro coche toutes les cases d’un SSD externe haut de gamme. Avec son boîtier en aluminium anodisé, légèrement texturé, il offre une très bonne prise en main tout en assurant une résistance IP55 à l’eau et à la poussière. Compact (65 × 50 mm) et léger (38 g), il s’intègre facilement à n’importe quel setup mobile. Le port USB-C 3.2 Gen 2x2 assure une compatibilité large, même si le câble fourni est un peu court. Crucial a aussi soigné les finitions avec une diode d’activité subtile et bien placée.



Côté performances, c’est une très belle réussite. Dans les benchmarks comme dans les tests réels, le X10 Pro affiche des vitesses en lecture/écriture qui flirtent avec les 2 000 Mo/s, atteignant même 1 940 Mo/s en lecture et 1 960 Mo/s en écriture sur CrystalDiskMark. En utilisation prolongée, il conserve des performances élevées grâce à une bonne gestion thermique et un cache SLC efficace, capable de tenir 30 Go avant de basculer sur les puces TLC. En test d’écriture linéaire, il maintient une vitesse supérieure à 1 000 Mo/s sur presque toute sa capacité. Crucial fournit en plus un logiciel de gestion et de sécurisation des données qui, bien que simpliste, remplit son rôle. Avec ses trois capacités (1, 2 et 4 To) et une garantie de cinq ans, le Crucial X10 Pro se montre convaincant sur tous les plans.