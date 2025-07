Longtemps réservées aux professionnels, les imprimantes laser se sont démocratisées avec des modèles plus compacts, rapides et économiques. En 2025, elles séduisent aussi bien les particuliers que les petites entreprises, grâce à leur vitesse, leur faible coût à la page et leur durabilité. Qu’il s’agisse d’imprimer des documents en masse ou de garantir une qualité nette sur le texte, ces imprimantes sont devenues incontournables pour un usage bureautique.