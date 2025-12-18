Le Crucial X9 1 To atteint aujourd'hui 79,99 € chez Amazon, soit une baisse de 22 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce SSD externe compact s'utilise pour sauvegarder vos photos, vidéos ou jeux, que ce soit sur PC, Mac ou console.

Vous connectez le boîtier en USB-C, la copie s'effectue à plus de 1 000 Mo/s. On trouve ce format pratique au quotidien, notamment pour déplacer ses projets entre bureau et domicile, ou pour libérer l'espace d'un ordinateur portable sans sacrifier la rapidité d'accès.