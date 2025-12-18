Les tensions sur le marché du stockage s’annoncent comme un enjeu clé pour les mois à venir. Chez Amazon, le Crucial X9 1 To atteint aujourd’hui son prix le plus bas, une occasion à saisir avant les hausses.

Le Crucial X9 1 To atteint aujourd'hui 79,99 € chez Amazon, soit une baisse de 22 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce SSD externe compact s'utilise pour sauvegarder vos photos, vidéos ou jeux, que ce soit sur PC, Mac ou console.

Vous connectez le boîtier en USB-C, la copie s'effectue à plus de 1 000 Mo/s. On trouve ce format pratique au quotidien, notamment pour déplacer ses projets entre bureau et domicile, ou pour libérer l'espace d'un ordinateur portable sans sacrifier la rapidité d'accès.

Ce disque SSD protège vos données des chocs grâce à une coque résistante. Il reste léger, ce qui facilite le transport dans un sac ou une poche. La compatibilité avec plusieurs systèmes élargit les usages, que ce soit pour le travail ou le loisir.

Crucial X9 1To
Stockage externe rapide et fiable, idéal pour sauvegarder et transporter jeux, photos ou fichiers sur divers appareils.
Les plus
  • Lecture jusqu'à 1 050 Mo/s, transfert rapide de gros fichiers
  • Compatibilité large : PC, Mac, consoles, tablettes et smartphones Android
  • Résiste aux chocs, vibrations et chutes jusqu'à 2 mètres
  • Connexion USB-C 3.2 facile et plug-and-play
  • Livré avec 3 mois de Mylio Photos+ et 1 mois d'Adobe Acrobat Pro
Les moins
  • Capacité limitée à 1 To pour ce modèle
  • Absence de chiffrement matériel intégré
  • Pas de protection contre l'eau ou la poussière

Une vitesse de transfert appréciable partout

Un SSD externe trouve facilement sa place dans la routine numérique, pour sauvegarder ou déplacer rapidement des fichiers volumineux. Sa vitesse de lecture de 1 050 Mo/s permet de transférer des vidéos ou des dossiers photos sans attendre, même quand on change d'ordinateur ou de console. L'appareil résiste aux chocs et aux chutes du quotidien.

Certains diront que ça rassure, surtout si l'on transporte souvent son matériel. L'ensemble tient dans une main, ce qui donne envie de l'emporter partout. Parfois, on oublie même qu'il est là, tant il se fait discret au fond du sac.

Un stockage polyvalent à prix bas chez Amazon

Amazon propose le Crucial X9 1 To à 79,99 €. Ce SSD s'adapte aux besoins quotidiens, que ce soit pour libérer de l'espace sur un ordinateur portable ou sécuriser les vidéos familiales.

Son format compact et sa compatibilité large en font un accessoire pratique, pensé pour simplifier la gestion des fichiers. La solution se montre fiable pour ceux qui cherchent un moyen simple et rapide de transporter des données sensibles, sans compromis sur la solidité.

