Avant Noël, nombreux sont ceux qui s’absentent quelques jours pour rejoindre la famille. Bonne nouvelle : sécuriser votre domicile n’a jamais été aussi simple. Amazon propose en ce moment une série de ventes flash sur des équipements de sécurité connectée faciles à installer et accessibles depuis votre smartphone.

Caméras, alarmes, détecteurs ou serrures intelligentes : vous pouvez surveiller votre logement à distance, même depuis le domicile de vos parents, tout en profitant de prix cassés limités dans le temps.