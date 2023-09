Sécurité : comment Outlook s'est fait pirater par des hackers chinois

Microsoft a réagi très rapidement et identifié le moyen par lequel la clé s'était retrouvée dans le crash dump. L'entreprise a également augmenté la solidité de ses protections pour pouvoir détecter plus facilement la présence d'éléments non souhaités dans ce registre d'erreurs. La scope validation a elle aussi été mise à jour pour éviter les validations automatiques si elles n'ont pas lieu d'être. Une bonne leçon à tirer de cet événement : ne jamais considérer la sécurité interne d'une entreprise comme acquise, encore plus lorsque l'on s'appelle Microsoft.