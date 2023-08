Le nouvel Outlook débarque pour les Insiders de Windows 11 (et ça ne plaît pas à tout le monde)

Sur X.com, le journaliste et fondateur du site Windows Latest, Mayank Parmar, a communiqué sur son compte la décision de Microsoft de forcer la migration vers le nouvel Outlook. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers retours laissent fortement suggérer que nombre d'utilisateurs préfèrent l'ancienne version du client mail. Jugé moins rapide, moins intuitif et paradoxalement plus gourmand en ressources (près de dix fois plus que l'application Courrier), One Outlook semble, pour certains, se présenter davantage comme un retour en arrière. D'autres considèrent qui plus est que remplacer l'application native par l'application web est loin d'être un choix judicieux.