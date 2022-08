Microsoft One Outlook : téléchargez dès maintenant le futur remplaçant de Courrier sur Windows 11

Les habitués de la version Web de la messagerie Outlook ne verront pas de grande différence dans l’interface du client de messagerie. Au premier coup d’œil, on aurait même tendance à penser qu’il s’agit strictement de la même chose. Pourtant, c’est dans les détails que se cachent les fonctionnalités intéressantes.

Transversale, l’application est axée sur le travail collaboratif. Ainsi, des composants Microsoft Loop y sont intégrés pour permettre un travail plus efficace avec ses collègues, via des synchronisations automatiques entre Teams et One Outlook.

Pour éviter les oublis, on peut épingler des e-mails en haut de sa boîte de réception, ou bien configurer des rappels sur son ordinateur : vous n’aurez plus d’excuse pour zapper les messages reçus plus tôt dans la journée ! Également, il est possible de faire un glisser un mail vers le bord droit de l'application pour créer un événement (calendrier) ou une tâche (To Do).

Du côté du Calendrier, on peut noter que l’incrément de temps est ajustable, et qu’il est possible d’y faire apparaître plusieurs fuseaux horaires. Pratique quand on travaille avec des collaborateurs à l’étranger.

Pour l’instant, il n’est malheureusement pas possible d’utiliser One Outlook pour gérer une messagerie tiers (type, Gmail, Yahoo), ni ajouter un nouveau compte. Mais la firme de Redmond assure qu’elle y travaille.