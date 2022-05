Windows 11 : découvrez en images Microsoft One Outlook, le futur du client mail Microsoft

Ce n’est plus un secret depuis longtemps, Microsoft planche depuis plusieurs mois sur un nouveau client mail Outlook appelé One Outlook. Les premières fuites l’évoquant remontent d’ailleurs à plus d’un an, janvier 2021 ; à l’époque, elles s’accordaient sur une disponibilité en 2022. Effectivement, il semble que One Outlook soit désormais sur le point de faire son entrée sur scène : l’application est accessible à certains comptes professionnels et éducatifs. Le site Windows Central a pu l’essayer et a partagé de nombreuses captures d’écran.