La nouvelle version d'Outlook se montre (un peu)

Autre innovation, le nouvel Outlook devrait également rassembler deux applications jusqu'alors distinctes : Courrier et Calendrier. De quoi rendre le service, qui serait renommé Monarch, encore plus pratique et cohérent pour ses utilisateurs d'aujourd'hui et de demain. Reste à savoir quand sera déployée la mise à jour et quelles potentielles évolutions supplémentaires ont été ajoutées pour rendre cette nouvelle version d'Outlook encore plus intuitive et efficace.