Microsoft Outlook : une prochaine mise à jour pour macOS Big Sur

En termes de productivité, Outlook peut désormais afficher les événements du jour, issus du calendrier, directement dans le volet des courriers électroniques. Il sera possible de configurer cet affichage, par exemple en sélectionnant l'agenda de son choix. Notons également la possibilité de répondre directement à une invitation sans devoir quitter la section Mail. Microsoft annonce aussi une meilleure gestion des contacts, permettant notamment de retrouver plus facilement des collaborateurs réguliers ou d'ajouter une note d'information.

Concernant la gestion des emails, Outlook pour macOS offre enfin une vision unifiée permettant de rassembler les messages de tous les comptes configurés. Pour l'heure, l'application prend en charge Office 365, Outlook.com, Gmail, prochainement iCloud, et plus largement les comptes synchronisés via le protocole IMAP. La liste des messages peut désormais être personnalisée avec une vue plus condensée ou un aperçu du message plus ou moins riche. Une option Snooze fait également son apparition dans les actions rapides.

Outre une optimisation du moteur de recherche interne permettant de saisir une requête en langage naturel pour filtrer les résultats, il sera plus facile de planifier une réunion avec un meilleur affichage de ses différents calendriers. Au passage, cette section se dote d'une nouvelle vue avec un planning sur les trois prochains jours.