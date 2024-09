Cette semaine, l'iPhone 16 et Apple Intelligence ont accaparé une grande partie de l'attention médiatique dans le monde de la High-Tech, faisant quelque peu de l'ombre aux quelques changements annoncés à destination d'iCloud Mail. Pour rappel, l'Apple ID va profiter du passage sous iOS 18 pour changer de nom, devenant ainsi Compte Apple. Un changement d'appellation qui sera accompagné de diverses nouveautés à venir dans iCloud Mail, dont la possibilité de mieux gérer ses anciens courriers électroniques.

En effet, les utilisateurs pourront dorénavant bénéficier de règles temporelles qui serviront à supprimer les e-mails dont ils n'ont plus besoin passé un certain délai. Cela leur permettra par la même occasion de préserver l'espace de stockage de leur appareil. À titre d'exemple, vous pourrez procéder à la suppression ou l'archivage automatique des e-mails promotionnels non lus datant de plus d'un an.