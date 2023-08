IOS 17 : On vous résume les principaux changements apportés par la mise à jour

Parmi les améliorations apportées par iOS 17, on retient également le nouveau tiroir d'applications dans Messages, qui change de forme cette année. Le carrousel laisse sa place à un bouton +, et au fil des bêtas, Apple a amélioré une présentation confuse, en adoptant des icônes plus reconnaissables au premier coup d'œil.

On peut enfin citer pêle-mêle l'arrivée des cartes hors-ligne pour Apple Plans, la fonctionnalité Check-In pour prévenir automatiquement un ou plusieurs contacts iMessage lorsque vous êtes arrivé à destination, ou encore la fonctionnalité très pratique qui supprime les messages et les mails contenant les codes de vérification par SMS, et qui peuvent rapidement polluer vos boîtes de réception, sans oublier la création d'autocollants à partir de vos photos.