Apple ouvre les vannes pour la 3e bêta publique d'iOS 17

Pour télécharger et installer la mise à jour, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre smartphone et d'accéder à la section « Général ». Cliquez ensuite sur « Mise à jour logicielle » et vérifiez que vous avez bien sélectionné l'option « iOS 17 Bêta Publique ». Pour rappel, iOS 17 vous offrira la possibilité de basculer votre iPhone en mode StandBy et vous permettra qui plus est de profiter de nouvelles affiches de contacts. Son déploiement à grande échelle est logiquement fixé au mois de septembre prochain.