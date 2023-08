Apple pourrait dévoiler non pas 4, mais 6 nouveaux iPhone

À l'automne prochain, la firme dirigée par Tim Cook lèvera le voile sur ses nouveaux smartphones. Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max sont bien évidemment attendus. Néanmoins, sur le réseau social X (anciennement Twitter), un certain Aaron a constaté que la cinquième bêta de tvOS 17 révélait non pas 4, mais 6 modèles d'iPhone : iPhone 14,1, iPhone 14,9, iPhone 15,4, iPhone 15,5, iPhone 16,1 et iPhone 16,2.