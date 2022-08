Apple pourrait présenter ses iPhone 14 tout début septembre

Il y aura quatre modèles d'iPhone 14 : un modèle de base, un iPhone 14 Pro, un iPhone 14 Max et un iPhone 14 Pro Max. Les modèles Pro seront plus performants et bénéficieront d'un nouveau design, d'une nouvelle puce et d'un nouvel appareil photo très attendu. L'iPhone 14 Max quant à lui arbore un grand écran, mais garde les mêmes caractéristiques que l'iPhone 14 de base. Il sera donc moins cher que la plupart des grands modèles d'iPhone que nous avons connus jusqu'ici.

Lors de l'évènement, Apple devrait aussi présenter une mise à jour de l'Apple Watch ainsi qu'un nouveau modèle pour les sportifs et autres amateurs de sports extrêmes. Une nouvelle version de l'Apple Watch SE pourrait aussi être présentée.

Enfin, des rumeurs sur un nouveau modèle d'AirPods Pro ou un nouvel iPad d'entrée de gamme ont fait parler d'elles, ce sera l'occasion de vérifier leur véracité. Bref, il y aura beaucoup de choses à voir lors de cet évènement de lancement !