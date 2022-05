Apple ferait un pari dangereux avec ses iPhone 14 au bénéfice de l'iPhone 14 Pro

Pour bénéficier de véritables nouveautés, il va falloir se tourner vers les modèles les plus chers, à savoir les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Ceux-ci seront enfin débarrassés de l'encoche, les capteurs optiques étant logés dans un poinçon et un renfoncement en forme de pilule (voir visuel en début d'article). De plus, la dalle devrait offrir une meilleure luminosité.