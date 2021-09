iPhone 13 vs iPhone 12 : quels changements pour le nouveau smartphone d'Apple ?

Côté performances, et c’est une évidence, l’iPhone 13 mettra une bonne pâtée à son grand frère. Grâce à sa puce A15 Bionic, présentée comme 50 % plus rapide « que la concurrence » (le Snapdragon 888 ?), elle devrait battre de nouveaux records sur nos benchmarks habituels. D’autant que l’iPhone 13 de série s’équipe désormais de 6 Go de RAM et d’un stockage initial de 128 Go, contre 4+64 Go sur l’iPhone 12.

On sait qu’Apple ne communique jamais officiellement sur la capacité de la batterie de ses smartphones. Mais la firme nous a donné hier une donnée importante : selon elle, l’iPhone 13 peut tenir 2,5 heures de plus (en usage multimédia) que l’iPhone 12, qui embarquait une batterie de 2 815 mAh. On peut donc comprendre que celle de l’iPhone 13 dépasse les 3 000 mAh et devrait effectivement offrir une endurance accrue au smartphone. Côté recharge en revanche, rien ne change. Au maximum, l’iPhone 13 pourra se recharger à 20 W en filaire ou à 7,5 W en sans-fil. Rappelons qu’Apple ne fournit plus le chargeur dans ses boîtes.