iPhone 12 / iPhone 11 : quelles différences sur les nouveaux modèles ?

Combien coûtent les iPhone 12, iPhone 12 Mini et l’iPhone 11 ?

Conformément à la règle, un iPhone en chasse un autre. Aussi cette année, avec l’arrivée des iPhone 12, l’iPhone 11 baisse son prix.

À compter d’aujourd’hui, le modèle de l’an dernier passe de 809€ à 689€.

L’iPhone 12 Mini ouvre ensuite la marche à 809€ pour la version 64 Go. Comptez 859€ pour le modèle intégrant 128 Go de stockage, et 979€ pour celle dotée de 256 Go.

L’iPhone 12, enfin, s’affiche à partir de 909€ en 64 Go. On passe ensuite à 959€ pour 128 Go de stockage, et à 1 079€ pour le modèle 256 Go.