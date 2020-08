iPhone 12 : Apple cherche à baisser les coûts en simplifiant le design de la batterie

Proposer la 5G au même prix que la 4G

C’est Jon Prosser qui le dit : les enchères pour l’iPhone 12 commenceront à 649$ pour le modèle 5,4 pouces — soit aux alentours de 750€ en France avec les taxes habituelles. Un tarif relativement proche des 809€ demandés par Apple actuellement pour l’iPhone 11, que la firme serait en mesure de proposer malgré un passage sur une dalle OLED et, surtout, une compatibilité 5G.

Pour se maintenir à ce niveau de prix, Apple aurait mis une sacrée pression à ses fournisseurs afin d’obtenir un tarif plus intéressant que d’habitude. Et d’après Kuo, les approvisionneurs de la Pomme pourraient se montrer conciliants sur les batteries, qu’ils peuvent simplifier et miniaturiser en réduisant les couches.

L’analyste rapporte ainsi que les batteries de l’iPhone 12 coûteraient 40 à 50% moins cher à Apple que les modèles inclus dans les iPhone 11. Mais Kuo de minorer l’instant d’après les économies réalisées : la batterie représente une part minime dans l’enveloppe budgétaire globale d’un iPhone. D'autres économies, sur d'autres composants, pourraient ainsi être réalisées par le constructeur.

Un surcoût estimé à 85$ pour la 5G

Dans sa note, Kuo révèle que l’intégration d’une puce compatible avec la 5G de type Sub-6 GHz augmente les coûts de conception d’Apple d’environ 75 à 85$ par appareil. Plus onéreux encore, bien que non envisagé, la 5G compatible avec les ondes millimétriques (mmWave) rajouterait entre 125 et 135$ à la facture par unité.

On comprend mieux pourquoi Apple cherche à faire des économies. Après tout, la marque à la Pomme n’ignore pas que ses smartphones les plus abordables ont toujours été les plus populaires. En 2019, c’est l’iPhone XR qui raflait la mise, et cette année encore l’iPhone 11 est qualifié comme smartphone le plus plébiscité au monde. Arrivé sur le marché il y a quelques mois, l’iPhone SE est aussi bien parti pour devenir l’un des best sellers de 2020.