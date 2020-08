Apple, c'est désormais une valorisation de 2 billions de dollars

Le titre de l'entreprise dirigée par Tim Cook a doublé de valeur en à peine cinq mois, passant de 224 dollars à 463 dollars aujourd'hui. À titre de comparaison, Apple seule vaut aujourd'hui plus que l'ensemble des entreprises françaises du CAC40.

Cet engouement autour de la Pomme s'explique d'une part par les derniers résultats trimestriels annoncés par le groupe. Malgré la crise sanitaire, les ventes de matériel sont restées très solides et les services continuent à prendre une place de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires d'Apple. L'arrivée prochaine de l'iPhone 12, avec un nouveau design et une compatibilité 5G, et de nouveaux accessoires devraient booster les ventes de fin d'année, ce qui enthousiasme les investisseurs.

Apple a également annoncé vouloir procéder à un split par quatre de son action. Le titre Apple serait donc beaucoup plus accessible aux petits investisseurs individuels, ce qui augmente mécaniquement son cours.

Microsoft et Amazon, à environ 1 600 milliards de dollars de valorisation, complètent le trio de tête des entreprises américaines cotées les plus importantes.