La capitalisation boursière d'Apple dépasse celle de toutes les entreprises du CAC40 réunies

Dans la seule journée du vendredi 31 juillet, suite à l’annonce des bons résultats du géant informatique, le cours de l'action a bondi de plus de 10 %, permettant à l’entreprise de voir sa valorisation boursière augmenter de 172 milliards de dollars en une seule séance. Un record historique sur une si courte période, pour toutes les entreprises cotées en bourse.

Comme le souligne Le Figaro, actuellement Apple vaut plus que l’ensemble du CAC40 réuni, dont la valeur totale est estimée à 1 506 milliards d’euros. D’ailleurs pour faciliter les petits investisseurs à acquérir des titres de l’entreprise, Apple va procéder à un nouveau fractionnement de ses actions. Une opération dont l'entreprise est coutumière, la dernière remontant à six ans, et qui consiste à multiplier le nombre d’actions en divisant leur valeur d’autant.

Dans le contexte compliqué, post-COVID-19, Apple n’a pas souhaité communiquer d’estimation de ses prochains résultats, même si certains experts s’attendent à une valorisation de 2 000 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. La valorisation des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) atteint 5 800 milliards de dollars, battant toutes les estimations des analystes.