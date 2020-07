iPhone 12 : l'écran du modèle 5,4" fuite en images

Du reste, Apple a malgré tout une belle marge d’amélioration concernant le taux d’occupation de son écran. Encoche ou non, les bordures latérales et inférieures du téléphone peuvent encore se réduire et laisser place à une surface d’affichage plus généreuse. Mais nous n’aurons malheureusement pas le fin mot sur cette histoire avant que des rendus officiels ou des fuites plus complètes ne pointent le bout de leur encoche.