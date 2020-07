L'iPhone pourrait intégrer un meilleur zoom optique mais pas avant... 2022

Alors que Samsung, Oppo et Huawei ont bien entamé la course au plus gros zoom optique sur smartphone, avec des grossissements x3, x5 voire x10 (pour le Samsung Galaxy S20 Ultra et le Huawei P40 Pro+), Apple s'apprêterait à entrer dans la danse.

Le géant californien, campé depuis l'iPhone 7 Plus sur un simple zoom x2, pourrait, d'ici deux ans, proposer son premier smartphone avec zoom périscopique.