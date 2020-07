iPhone 12 : l'écran 120 Hz pourrait se faire attendre un an de plus

Pas de ProMotion avant l’adoption de la technologie LTPO

Ce qui pose problème, selon Ross Young, c’est l’énorme consommation énergétique induite par un écran dont la fréquence d’affichage est surcadencée. On l’a bien vu dernièrement sur les Galaxy S20, notamment. Aussi pour éviter de voir la batterie de ses iPhone fondre comme neige au soleil, Apple jouerait la montre jusqu’à être en mesure d’adopter la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) à ses écrans.

Sans entrer dans les détails techniques, un écran LTPO mobilise des transistors LTPS (ceux utilisés actuellement) et IGZO (pour indium, gallium, zinc oxide, qui permettent notamment d’augmenter la luminosité d’un écran), pour obtenir une dalle qui soit à la fois de très bonne qualité, mais aussi plus économe en énergie. D’après une étude de HIS Market, un écran LTPO pourrait réduire la consommation énergétique de 5 à 15%. De quoi compenser le surcadençage de la fréquence d’affichage.

Mais pour en revenir à nos moutons, Ross Young estime improbable qu’Apple parvienne à basculer l’intégralité de sa production sur des dalles LTPO cette année. Surtout avec les problèmes d’approvisionnement et de production causés par la pandémie de coronavirus. Il faudrait donc attendre 2021 avant qu’Apple ne saute dans un train qui, du côté d’Android, est déjà bien en marche.