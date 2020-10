Beats Flex : d'abordables écouteurs Bluetooth propulsés par la technologie Apple

La principale nouveauté des Beats Flex est l'introduction d'une prise de recharge type USB-C, et non Lightning. Une première pour la marque et, peut-être le début d'un changement sur les modèles Beats en général. Côté batterie, l'autonomie est annoncée à 12 heures en fonctionnement, un chiffre dans la moyenne des écouteurs Bluetooth tour de cou. La technologie Fast Fuel permet ici de récupérer 1 heure et 30 minutes d'autonomie pour seulement dix minutes de charge.