Devialet lance des écouteurs intras sans-fil, les Gemini... comme des mini-Phantom à 299 €

L'entreprise veut désormais sortir de nouveaux produits tous les six mois. Elle compte s'appuyer sur un important réseau de distribution (1 200

points de vente contre un peu moins de 500 il y a deux ans et demi), son succès en Asie (désormais deuxième pays pour les produits Devialet) et ses licences. Devialet équipe en effet certaines box télécoms comme la Freebox Delta en France, mais aussi des produits comme les enceintes connectées Huawei. La volonté de sortir de ce positionnement ultra premium pour s'attaquer à d'autres marchés semble désormais claire.