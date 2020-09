Bang&Olufsen H95 : un luxueux casque ANC encore plus cher qu'une RTX3080

De fait, la puce Bluetooth, de version 5.1, prend en compte les codecs SBC, AAC, et surtout AptX adaptive. Ce codec nouvelle génération, encore très peu répandu - même s'il est techniquement intégrable en standard sur Android 10 - est à la fois semi adaptatif (bitrate entre 280 kbs et 420 kbs), une intégration basse latence (autour des 60-80 ms), optimisé par rapport aux anciennes versions AptX et AptX HD, mais surtout rétro-compatible avec ces derniers.

Ainsi un smartphone AptX ou AptX HD pourra fonctionner avec ce casque. On regrettera alors seulement l'absence de LDAC, ne serait-ce que pour l'image de marque.