Le Bose Headphones 700 revêt un nouveau coloris et s'étoffe d'un bundle avec étui de recharge

Le Headphones 700 de Bose n'est sans doute pas un casque bluetooth parfait, mais de nombreux points font de lui l'un des meilleurs modèles à réduction de bruit du marché. Son design modernisé et assez élégant porté, le multi-points, mais surtout son système de quadruple microphones (mode Ambiant et main-libre) le placent vraiment au-dessus du lot.

D'abord uniquement disponible en noir et en gris clair, puis en blanc/rose doré quelques mois après, la famille des Headphones 700 s'apprête à accueillir un petit nouveau, disponible seulement dans un bundle.

Appelé « Eclipse », ce coloris principalement gris anthracite adopte également l'arceau rose doré du modèle blanc. Le rendu est un peu étrange, mais permet de s'émanciper du noir et du gris habituels pour tous les casques bluetooth haut de gamme.

La particularité de cette version du Bose Headphone 700 vient du fait de n'être disponible, du moins pour le moment, qu'en Bundle, avec un étui de recharge dédié.

Assez méconnu et pourtant très ingénieux, cet étui habituellement vendu 80 euros en France est extérieurement le même que celui livré avec la version standard. Il intègre toutefois une batterie et une entrée USB-C pour sa recharge. À l'intérieur, un câble très court permet de le raccorder au Headphones 700 afin d'assurer jusqu'à deux recharges supplémentaires, soit l'équivalent de 40 heures d'écoute en plus (avec réduction de bruit active).