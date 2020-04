Bose dément avoir mis à jour un micrologiciel pour pousser à l'achat de ses casques

Lire aussi :

Vaste débat que celui dans lequel Bose est actuellement impliqué. En effet, si la technologie de réduction de bruit active est bien liée aux microphones et au hardware, elle dépend également du traitement logiciel mis en place. Or, dans ce dernier cas, s'il est possible de procéder à des améliorations (modérées) via des mises à jour, il est théoriquement possible de dégrader cette réduction. Entre Sony, Apple, et bien sûr Bose, aucune marque n'a été épargnées par les critiques.L'histoire remonte à plusieurs années, puisque les premières traces de plaintes à ce sujet date de janvier 2017 et de la version 2.5.5 du logiciel du QC35, mais c'est avec la version 4.5.2 du QC35II que les critiques se sont vraiment emballées, un très grand nombre d'utilisateurs se plaignant d'un système de réduction devenu nettement moins bon que dans sa version précédente.Le très estimé sitea ainsi procédé à des mesures, montrant une baisse de presque 4 dB sur certaines fréquences. S'il s'agit d'une dégradation notable, on aurait tout de même de la peine à qualifier le système de «» ou «», comme ont pu le faire certains utilisateurs du forum Bose.En outre, aucun autre site disposant d'appareils de mesure n'a jamais corroboré les résultats de, pas plus qu'ils n'ont confirmé ses mesures sur le récent firmware des Airpods Pro . Bose, même avec l'aide d'un laboratoire indépendant, indique n'avoir jamais pu mettre en évidence ce problème ou un quelconque changement dans les effets de son système de réduction de bruit active. En bref, les protagonistes se renvoient la balle.Le problème est complexe : il est en effet délicat de faire le tri entre l'acuité des relevés sur une tête de mesure (4 dB se jouant parfois à un simple changement dans le placement de l'appareil), le phénomène d'autosuggestion extrêmement fort de l'ouïe, les possibles différences réelles entre plusieurs séries d'un même casque face au même firmware, les bugs intermittents, la dissimulation réelle de Bose sur un éventuel problème, etc...Critiques justifiées ou non, la marque a préféré y répondre par une possibilité de(installation d'anciens firmware), préférant couper court à des accusations assez graves, à savoir une dégradation volontaire de la réduction de bruit pour inciter à l'achat de produits plus récents. À noter que si un tel cas de figure est envisageable, il impliquerait un risque démesuré pour l'image de Bose.Une accusation à laquelle Bose répond d'ailleurs : «».Pour les utilisateurs se sentant concernés par le problème, tout se passe ici