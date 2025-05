Pas forcément inclassable, le Sony WH-1000XM6 se détache de ses concurrents directs, notamment de chez Sonos ou Bose, par son côté plus cohérent. Ces derniers ont des arguments à faire valoir, que ce soit en matière de design ou de fonctions, mais Sony offre à la fois plus de réglages, une ergonomie plus agréable, et un côté technique (notamment sonore) plus maîtrisé.