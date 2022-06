Bowers & Wilkins dévoile son PX7 S2 : le casque techno-chic affine encore sa formule

La partie technique ne connaît pas non plus de révolution. Ne vous attendez pas à du Bluetooth LE Audio, quand bien même B&W a toujours été en avance sur l’adoption de nouvelles technologies Bluetooth. Au moins la nouvelle puce Bluetooth prend en charge les codecs Qualcomm les plus avancés : AptX, AptX HD, AptX LL et AptX Adaptive, en plus des AAC et SBC. À côté de cela, l’autonomie stagne à un 30 heures sans ANC. La charge rapide est en léger progrès, puisque 15 minutes de charge permettent une endurance de 7 heures (contre 5 sur le PX7).