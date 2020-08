Sony WH-1000Xm4 : le retour du roi de la réduction de bruit

Propulsé par une puce Bluetooth 5, le casque fait ici une légère machine arrière sur la plan des codecs, puisqu'il intègre le SBC, AAC et le LDAC seulement. Ainsi, plus de AptX et AptX HD, Sony s'émancipe de plus en plus de la marque Qualcomm. Une régression pas bien grave, puisque le AAC reste le moins énergivore, et le LDAC (en 990kbs) le plus qualitatif. Mais tout de même.