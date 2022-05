Sony WH-1000Xm5 : le roi des casques nomades révolutionne enfin son design et perfectionne sa technologie

Si les coques sont toujours ovoïdes à fond plat, les branches et l'arceau sont ici totalement repensés, bien plus fins. On remarque également que les branches viennent s'accrocher au sommet des coques, et non sur les côtés. Surtout, leur architecture particulière permet de placer les coques à plat, bien qu'on ne puisse plus les replier vers l'intérieur. Ce changement va de pair avec une nouvelle housse rigide, plus compacte, car rabattable en soufflet.