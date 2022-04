Sony WH-1000XM5 : enfin de vrais changements pour le prochain casque de Sony

Le Sony WH-1000XM5 adopte un design bien plus minimaliste et semble gagner en sobriété, même si les précédentes itérations étaient loin d'être tape-à-l'œil. On devine sur les images un arceau plus fin et des coussinets plus larges, laissant entrevoir un gain de confort de la version 2022 du casque de Sony devenu culte.

Le bouton d'allumage et d'extinction serait remplacé par un curseur glissant, alors que le réglage physique de la réduction active du bruit (ANC) serait toujours confié à une touche dédiée, présentant la mention « NC/AMB » plutôt que « Custom ».