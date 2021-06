Après de nombreuses fuites, les Sony WF-1000XM4 seront présentés le 8 juin

Sur sa chaîne YouTube, la multinationale nippone vient de programmer un live intitulé Sony Announcement for Music Lovers June 2021 (ou L'annonce de Sony pour les amoureux de musique en français). La diffusion débutera le 8 juin prochain à partir de 18h00, heure de Paris. Bien entendu, le contenu de cet événement ne devrait pas surprendre puisque les Sony WF-1000XM4 seront au cœur des discussions.



Selon les dernières fuites en date, les écouteurs bénéficieront d'une autonomie de 8 heures avec une seule charge et de 24 heures via le boîtier inclus. Ce dernier devrait opter pour un design plus fin. La recharge s'effectuera en USB-C ou bien via le sans-fil avec les chargeurs Qi compatibles. Le prix de départ devrait être fixé à 279,99 euros en Europe.