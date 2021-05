Sony WF-1000XM4 : les nouveaux écouteurs Sony se dévoilent - intégralement - en vidéo

Dans la vidéo promotionnelle, on peut voir les différentes nouveautés de ces WF-1000XM4, à commencer par le Speak-to-Chat, une fonctionnalité apparue avec le casque WH-1000XM4 permettant de mettre en pause la musique lorsque les micros détectent que vous parlez. En parlant de micros, ils sont au nombre de deux par écouteur, et on espère que cela permettra une meilleure réduction de bruit et, surtout, un meilleur mode « Transparence ». Sony devrait d'ailleurs proposer divers modes, équilibrant transparence et réduction de bruit selon les situations. Ainsi, plusieurs options seront disponible selon que vous soyez entrain de marcher dans la rue, que vous attendiez une annonce (guichet, métro, aéroport, etc) ou que vous voyagiez.

La vidéo nous donne également plus de détails techniques sur les futurs écouteurs de la marque comme la confirmation de prise en charge du codec LDAC qui demandera une activation manuelle dans l'application Headphones Connect, de même pour l'upscale en temps réel de musique compressée. Enfin, un capteur de vibration osseuse devrait offrir une meilleure qualité de son lors des appels.