Sony WF-1000XM4 en approche ? C'est ce que laisse penser ce leak

Pour le reste, les WF-1000XM4 devraient proposer à nouveau un système d'annulation de bruit active et une autonomie de six heures d'écoute et de 18 heures au total avec le boîtier de recharge.

On peut s'attendre également à la prise en charge du Sony 360 Reality Audio, un format qui permet d'obtenir un son spatialisé pour les morceaux et albums mixés pour l'occasion et l'intégration de l'algorithme DSEE Extreme, déjà à l'œuvre sur le casque sans-fil WH-1000XM4 et qui permet d'améliorer le rendu sonore des fichiers compressés.