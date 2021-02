Sennheiser prêt à vendre son activité grand public ; un coup de tonnerre dans le monde de l'audio

En lisant entre les lignes, on peut d'emblée se dire que Sennheiser a donc décidé de purement et simplement tirer un trait sur ses activités à destination du grand public. L'Allemand préfère focaliser ses budgets et ses employés sur sa division professionnelle que l'on imagine autrement plus profitable qu'un département grand public où la concurrence fait rage.

Une concurrence d'ailleurs clairement évoquée par Andreas et Daniel Sennheiser : « le marché des écouteurs et le business des barres de son disposent d'un remarquable potentiel de croissance, malgré un marché très dynamique et une forte pression concurrentielle ». Soulignant la qualité de leurs produits, les frères Sennheiser précisent qu'ils ont à cœur de « travailler cette base avec un partenaire » afin, notamment, d'accroître leur « présence sur le marché et atteindre une croissance durable ».

Il est de fait très difficile de savoir s'ils souhaitent simplement associer Sennheiser à un partenaire capable de leur apporter d'importantes ressources ou s'il s'agit d'un appel du pied pour un repreneur pur et simple. Deux choses de sûres en tout cas : aucune offre n'a été rendue publique par Sennheiser qui s'apprête de toute façon à connaître une importante mutation.