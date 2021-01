Sennheiser annonce le HD 250BT, version Bluetooth et allégée d'une légende du casque audio

La partie Bluetooth, heureusement, est étonnamment poussée pour un casque aussi abordable. S'appuyant sur une puce Bluetooth 5.0, le HD

250BT prend en charge les codecs SBC, AAC, AptX, et même l'AptX Low Latency. Comme son nom l'indique, ce dernier permet, via la disposition particulière de ses paquets (et sa gestion du buffer), de réduire très largement la latence. Seul gros problème, aucun smartphone n'est à l'heure actuelle compatible avec ce codec (principalement à cause de la gestion Android du Bluetooth), et les émetteurs dédiés ne sont pas légion.