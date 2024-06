Sennheiser HD 620S : un casque audio fermé conçu pour les audiophiles et les joueurs

Écouteurs sportifs ultimes ? Les Sennheiser Momentum Sport n'en sont pas là, malgré de belles performances générales. Bourrés d'ambitions et de technologies, ils constituent un premier jet très intéressant.

Sennheiser est parvenu à créer un ensemble assez confortable et très stable, mais qui s'accompagne de quelques choix discutables, comme des commandes tactiles capricieuses, ou une certification IP55 qui n'a rien d'impressionnant pour un tel produit. La marque se rattrape légèrement sur l'application dédiée, mais ne parvient pas à rendre l'expérience utilisateur excellente.

Technologiquement, les choses sont un peu plus intéressantes. À une réduction de bruit mature s'ajoute une bonne qualité en appel et une connectivité globalement réussie. Le tout s'accompagne de deux bonus innovants et fonctionnels : un capteur cardiaque, et un capteur de température.

Pour ne rien gâcher, le constructeur a développé une architecture audio directement dérivée des Momentum True Wireless 4. Si les Momentum Sport ne sont pas sublimes sur ce point, du fait de leur signature sonore un peu trop douce, ils comptent parmi ce qui se fait de plus audiophiles dans le domaine sportif.