Soucieux de mettre son expertise au service des joueurs, Teufel lance son nouveau casque Cage Pro. Un modèle entièrement sans-fil (contrairement aux Cage et Cage One), qui fonctionne de concert avec un dongle USB fourni (pour PC, PS4, PS5…), mais qui peut également se connecter en Bluetooth. On y retrouve de larges haut-parleurs de 40 mm pour une restitution audio optimale, avec un rendu virtuel DTS 7.1.