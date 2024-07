Teufel s'associe à Fender et sort trois enceintes sans fil haut de gamme

Rockster Cross : le compromis entre puissance sonore et portabilité

Pour la maison et l'extérieur, Fender et Teufel proposent deux modèles d’enceintes sans fil : la Rockster Cross et la Rockster Air 2. La première est une puissante et élégante enceinte Bluetooth transportable aussi bien de pièce en pièce qu’en déplacement grâce à une originale sangle de guitare (38 x 16 x 13 cm, 2,4 kg). La configuration audio est composée de deux tweeters, d’un caisson de basses intégré et de deux haut-parleurs passifs. La connexion à l’enceinte peut s’effectuer soit en Bluetooth (codec AptX), soit à l’aide d’un micro-jack 3,5 mm.