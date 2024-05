TONE Free T90S : LG lance de nouveaux écouteurs true wireless dotés de la technologie Dolby Atmos

Les T90S intègrent des haut-parleurs en graphène pur, réputés pour leur légèreté, leur durabilité et leur restitution sonore précise. Ils bénéficient également de la technologie Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) pour une reproduction fidèle d'un système audio stéréo et d'un son naturel et équilibré, peu importe le niveau de volume.

Les écouteurs sans fil prennent aussi en charge les codecs Bluetooth AAC, SBC et aptX Adaptive, assurant une connexion stable et une qualité audio optimale avec une large gamme d'appareils. La fonction Plug & Wireless permet d'utiliser le boîtier de charge comme un émetteur Bluetooth pour connecter les écouteurs à des appareils non Bluetooth, tels que les systèmes de divertissement en avion ou les téléviseurs d'hôtel.