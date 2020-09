JBL combine réduction de bruit et IPX7 dans deux True Wireless abordables

En base commune, les deux écouteurs accueillent un système de réduction de bruit active, dont la marque ne précise malheureusement pas le procédé. Impossible donc de savoir s'il s'agit d'une réduction classique, façon Sennheiser Momentum 2, ou d'une technologie hybride, plus efficace. Les deux intègrent également la fonction Smart Ambient, que JBL décrit plus comme un ajustement de la réduction de bruit et du son que comme un vrai mode de retour sonore.