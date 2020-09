Xtreme 3, Clip 4 et Go 3 : JBL renouvelle ses enceintes Bluetooth pour la rentrée

JBL évoque d'abord le cas de la JBL Xtreme 2 qui sera donc remplacée dès le mois d'octobre par l'Xtreme 3. Il s'agit du modèle le plus « encombrant » et le plus puissant de la gamme grâce, notamment, à la présence de quatre haut-parleurs et de deux radiateurs passifs. L'Xtreme 3 déçoit un tout petit peu côté autonomie dans la mesure où JBL évoque les mêmes 15 heures que la batterie de l'Xtreme 2 autorisait déjà.

En revanche, la certification évolue de l'IPX7 à l'IP67 soulignant des progrès dans la protection contre les poussières alors qu'il reste bien sûr possible d'immerger complètement l'enceinte sans dépasser les 30 minutes et le mètre de profondeur. La fonction PartyBoost est toujours de mise pour associer plusieurs enceintes et il est possible de connecter deux smartphones sur une seule enceinte pour jouer les DJ à tour de rôle.

L'Xtreme 3 sera disponible en octobre 2020 à partir de 299 euros. Trois coloris sont prévus (bleu, noir et « squad »).